SALEMI (TRAPANI) - Le storie dei paladini di Francia saranno protagoniste il 2 gennaio a Salemi con la messa in scena del 'Duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica'. Questo il titolo dello spettacolo dell'opera dei pupi previsto per mercoledì, presso l'auditorium San Giovanni, alle 18.30. L'iniziativa rientra nel cartellone degli eventi natalizi messo a punto dall'assessorato al Turismo del Comune di Salemi e verrà eseguita in collaborazione con l'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari - Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo. "Si tratta di una bella collaborazione tra il Comune e una delle istituzioni culturali più importanti della Sicilia - affermano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore al Turismo Vito Scalisi -. L'opera dei pupi è parte integrante della storia della Sicilia e mercoledì ci sarà l'occasione per rivivere questa tradizione".