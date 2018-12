PALERMO - Un autista dell'Amat è stato aggredito questo pomeriggio a Palermo ed è stato portato in codice rosso nell'ospedale Villa Sofia. Il fatto è accaduto nella zona di Villa Adriana, nel quartiere di San Lorenzo. Testimoni hanno raccontato di "un massacro di botte".Per il sindaco Leoluca Orlando si tratta di "un atto di violenza barbara che non può avere né giustificazioni né motivazioni logiche". "Sono grato ai carabinieri e ai sanitari del 118 - dice Orlando - per il pronto intervento e mi auguro che si possano quanto prima individuare gli autori di questo pestaggio ed assicurarli alla giustizia".Informato dal sindaco, l'Amministratore unico dell'azienda Michele Cimino si è recato a Villa Sofia, dove si è accertato delle condizioni del dipendente dell'azienda. L'uomo è tutt'ora al pronto soccorso e i medici confermano che è in codice rosso, anche se non in pericolo di vita. La Tac appena eseguita ha dato esito negativo. L'aggressione è avvenuta alla fermata di Villa Adriana, ma al momento non sono chiari gli eventi che saranno ovviamente oggetto dell'indagine dei carabinieri. Di certo, secondo i passeggeri che hanno allertato i Carabinieri e il 118, l'autista sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi che avevano tamponato il mezzo o cercato di aprirne il vano motore.