Lo dice in una nota Eusebio Dali, vice presidente dell’Ast e dirigente di Forza Italia, che aggiunge: “Voglio ringraziare il presidente Tafuri per la sua sensibilità e il direttore Fiduccia per la sua disponibilità nel ricercare una soluzione tra le maglie della maledetta burocrazia".

"Ciò che è accaduto a Partinico è gravissimo e non potevamo rimanere sordi all’appello del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, il quale ha invocato il massimo impegno della politica e di tutte le istituzioni. Per questo, l’Ast metterà a disposizione del comune di Partinico i mezzi necessari per continuare ad assicurare il servizio, fino a quando lo stesso non si munirà nuovamente dei pulmini per i disabili".