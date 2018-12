La manovra è legge. Il sì definitivo alla Camera: 313 i voti a favore di M5s e Lega, 70 i no di Fi e Fdi. Pd e Leu non hanno partecipato al voto. Esulta Conte: 'L'Italia riparte'. 'E' scritta col cuore, pensando agli italiani', dice Di Maio. Tria rivendica di aver 'evitato il commissariamento Ue per 5-7 anni',. Ma la Commissione è prudente. 'Seguiremo attentamente l'esecuzione della legge', avverte Moscovici. Tensione in aula durante il dibattito. Parole grosse e censura di Fico a una deputata M5s. Scontro Lega-Fi. Per il Pd, 'è una manovra pericolosa'. 'Non c'è cambiamento, potevano scriverla Renzi e la Boschi', ha attaccato la Meloni. Bagarre anche per un post, poi cancellato del Blog 5S, sul 'terrorismo' e la democrazia sotto attacca'. Palazzo Chigi smentisce il rimpasto: 'Non esiste, non se n'è mai parlato'.