L'anno nuovo è generoso con chi ama viaggiare: i ponti e le festività del 2019 regalano tante occasioni per staccare la spina e concedersi viaggi, in Italia e all'estero. Prendendo 11 giorni di ferie si riescono a organizzare in tutto ben 37 giorni di vacanza. Ecco qualche suggerimento.PASQUA, 21 aprile - Sabato, domenica e lunedì di Pasqua e Pasquetta concedono un city break di 3 giorni da trascorrere a Matera, capitale europea della cultura, dove pullulano eventi e concerti. Oppure si può scegliere di recarsi a Londra, dove andare a caccia di uova di cioccolato in una delle tante Easter Egg Hunt, organizzate nella capitale britannica, e di ammirare i capolavori di Van Gogh alla Tate Britain o, se si viaggia con la famiglia, di lasciarsi coinvolgere dalla mostra dedicata al sole allo Science Museum.25 APRILE - Per la festa della Liberazione, che cade di giovedì, con un giorno di ferie si può trascorrere un lungo weekend di 4 giorni a Lipsia e a Dresda, in Germania, dove quest'anno si celebrano con mostre, spettacoli e itinerari i 100 anni della Bauhaus, celebre scuola di architettura, arte e design che influenzò i movimenti artistici delle avanguardie. Oppure concedersi una vacanza tra le colline della Val d'Orcia, in Toscana, alla scoperta di abbazie e piccoli borghi medievali.PRIMO MAGGIO - Nel 2019 la festa dei lavoratori cade di mercoledì, creando un'ottima occasione per organizzare una piccola vacanza di 5 giorni. Si può scegliere Anversa, nelle Fiandre, che rende omaggio al pittore visionario Pieter Bruegel il Vecchio, a 450 anni dalla morte: nei tanti musei della città si potranno ammirare i capolavori del pittore fiammingo, tra cui l'opera DulleGriet nel museo Mayer van den Bergh. Ma se si decide di combinare i ponti di Pasqua, 25 aprile e primo maggio si ottengono viaggi dai 6 ai 12 giorni e, precisamente, dal 20 al 25 aprile, dal 25 aprile al primo maggio e dal 20 aprile al primo maggio. Nell'ultima combinazione è possibile organizzare un tour in Andalusia, nel sud della Spagna, tra città d'arte, spettacoli di flamenco e tramonti sulle spiagge.FERRAGOSTO - Bisogna aspettare l'estate per andare in vacanza visto che il 2 giugno è domenica; se a Ferragosto non si è già in ferie, si può scegliere con appena due giorni di regalarsi un viaggio - dal 10 al 15 o dal 15 al 19 agosto - in Costa Azzurra, tra spiagge e calette rocciose, borghi deliziosi e itinerari sulle tracce di artisti famosi.OGNISSANTI - Il 1 novembre è venerdì e permette di organizzare un lungo weekend autunnale per staccare la spina prima di Natale. Tra le mete consigliate Valencia, dove perdersi tra i musei, il Bioparc e le spiagge; e Firenze per partecipare alle celebrazioni di "Leonardo 2019", un ricco programma di eventi e iniziative in occasione dei 500 anni dalla sua morte.NATALE E CAPODANNO - Nel 2019 Natale e Santo Stefano arrivano di mercoledì e di giovedì, offrendo la possibilità di organizzare una vacanza di 6 giorni, dal 21 al 26 dicembre. E' l'occasione per immergersi nella romantica atmosfera natalizia di Vienna, tra i mercatini e i concerti di musica classica; o per scappare al caldo di Zanzibar e scoprire le bellezze naturali e le spiagge mozzafiato dell'isola delle spezie. Per la fine dell'anno si può partire il 28 dicembre e, prendendo 4 giorni di ferie, si torna dopo l'Epifania, considerando che il primo gennaio è un mercoledì e la Befana un lunedì. Anche in questo caso due suggerimenti: uno al caldo di Cuba, l'altro tra le scintillanti feste di fine anno sull'Alpe di Siusi, tra sciate, passeggiate e bagni termali.