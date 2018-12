PALERMO - Uno speleologo è rimasto ferito dentro l'Abisso del vento, la grotta in territorio di Isnello, alle pendici di Cozzo Balatelli, che ha uno sviluppo di circa 2 chilometri e una profondità di 220 metri. L'incidente è avvenuto a una profondità di circa 90 metri mentre l'uomo, originario di Catania, stava compiendo un'escursione con altri 18 compagni che fanno parte di gruppi speleologici della Sicilia orientale.Dopo essersi ferito, è stato soccorso dai suoi compagni, alcuni dei quali sono risaliti in superficie per chiedere assistenza. Sul posto si stanno dirigendo i tecnici di soccorso speleologico della X delegazione Cnsas provenienti da varie città dell'isola anche per allestire un campo base. Non si esclude, infatti, che l'intervento si possa protrarre per tutta la notte.