che aggiunge un altro importante tassello al completamento del Passante ferroviario; realizzati anche i nuovi marciapiedi nelle stazioni di Vespri e Guadagna. Questa mattina, alle 5.30, è stato il Regionale 26731 il primo treno a transitare sulla nuova linea. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), grazie all’impegno di oltre 120 tecnici anche di Italferr e delle ditte appaltatrici, ha completato gli interventi rispettando il cronoprogramma di cantiere, che, nelle ore di interruzione, ha previsto un servizio sostitutivo con autobus fra le stazioni di Palermo Centrale e Palermo Notarbartolo.e, a partire dal prossimo mese di marzo, anche le tracce orarie. Con l’attivazione del raddoppio fra Palermo Centrale e Palazzo Reale Orleans, le opere civili del Passante ferroviario sono completate al 95%. L’investimento complessivo per la realizzazione della nuova linea che collega la stazione di Palermo Centrale con l’aeroporto “Falcone e Borsellino” è circa 1,1 miliardi di euro.le attivazioni avvenute nell’ultimo periodo, i cantieri aperti e i progetti in corso - si legge in una nota - solo per citare alcuni passaggi significativi, a ottobre 2018 Rfi ha riattivato il collegamento tra la stazione di Palermo Centrale e l’aeroporto “Falcone e Borsellino”; a dicembre 2017 è stata attivata la Variante Lercara, sulla Palermo – Agrigento, con un investimento di 168 milioni di euro; a gennaio 2019 si darà il via ai lavori per il raddoppio del tratto di linea Bicocca – Catenanuova, tra Palermo e Catania, del valore di 186 milioni di euro. Infine, sta proseguendo la conferenza dei servizi per la Giampilieri – Fiumefreddo, unico tratto a binario unico della linea Messina – Catania, dal costo complessivo di circa 2,3 miliardi di euro; il relativo bando di gara sarà pubblicato entro il primo semestre 2019".