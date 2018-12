Un uomo ha aperto il fuoco ieri contro un'auto nel parcheggio di un supermercato di Houston, in Texas, uccidendo una bambina di sette anni e ferendo la madre. Secondo lo sceriffo della contea di Harris County, Jesse Razo, l'uomo si è avvicinato all'auto a bordo del suo pickup e ha cominciato a sparare: sulla vettura, insieme alla bimba uccisa e alla donna che è stata colpita a un braccio, c'erano altre tre bambine, tutte sotto i 15 anni di età. L'uomo è poi fuggito ed è in corso in queste ore una vasta operazione per catturarlo.