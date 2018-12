reperibilità e disagio con conseguenze sui servizi della Polizia municipale, ma anche su protezione civile, musei e impianti sportivi. Lo stallo delle trattative tra il comune di Palermo e le organizzazioni sindacali sul contratto decentrato dei dipendenti di Palazzo delle Aquile rischia di provocare il blocco di attività e servizi, a partire proprio dal primo gennaio 2019. Il dialogo tra le parti si è arenato sul Fondo risorse decentrate 2018, passato da 20 a 17 milioni in seguito a un parere dei Revisori dei conti: decisione che ha portato al muro contro muro con i sindacati.potranno essere garantiti solo alcuni istituti finanziati con fondi certi come indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità di direzione e staff. Tutto quello che invece viene pagato con la contrattazione decentrata, sino all’accordo e quindi alla firma, viene invece fermato. Una disposizione che ha mandato su tutte le furie i sindacati, che annunciano disagi già per il concertone di Capodanno quando saranno all’opera vigili e operatori della protezione civile.servizi già previsti, primo tra tutti il concerto di Capodanno. A seguire non potranno più essere garantiti i servizi in turnazione come la Polizia municipale, la protezione civile, i cimiteri, le scuole, tutti servizi che i cittadini pagano e non potranno avere. La trattativa si è arenata su una interpretazione di organi terzi che dichiarano di non avere competenza sull’argomento ma che esprimono congetture personali, che di fatto hanno bloccato un percorso già avviato e che non presentava ostacoli di sorta. La situazione, oltre a essere surreale, crea certamente gravi disservizi ai cittadini. Oggi l’amministrazione crea disagio e scompiglio poiché, di fatto, viene impedito ai dirigenti l’utilizzo di istituti contrattuali indispensabili a garantire le attività della macchina comunale; gli stessi dirigenti dovranno con immediatezza attenersi alla nota a firma del dirigente del settore Risorse Umane e non predisporre ordini di servizio per i quali il lavoratore non potrà essere remunerato. È di tutta evidenza che, anche in presenza di ordini di servizio già predisposti, i dirigenti dovranno specificare con quali risorse e istituti contrattuali intendono pagare le prestazioni rese dai lavoratori, pena risponderne personalmente e direttamente di tasca propria a prestazione resa”.- dice la Cisl Fp Palermo Trapani - A partire da gennaio potrebbero fermarsi tutti i principali servizi, dalla Polizia locale agli impianti sportivi e all’anagrafe. Questo stato di cose è determinato dalla mancata sottoscrizione di un accordo integrativo che, così come proposto dal management comunale, avrebbe determinato disagi ai lavoratori e ai cittadini. La vicenda va affrontata con lo stesso senso di responsabilità che stanno dimostrando i lavoratori”.consigliere comunale Udc - Dal primo gennaio 2019 infatti i dipendenti comunali non saranno più in grado di erogare moltissimi servizi ai cittadini, perché potranno essere garantiti soltanto gli istituti con trattamenti fissi e finanziati con risorse stabili. Chi svolgerà le attività di controllo e si occuperà di garantire la sicurezza in città già a partire dalla mezzanotte? In una città sempre più allo sbando, ci troviamo di fronte a un vero e proprio collasso di tutti i servizi pubblici. E se fino ad ora l'allarme rosso era stato per le aziende partecipate, adesso il profondo rosso è arrivato anche per le casse comunali”.ha comportato, nel rispetto delle prerogative anche delle organizzazioni sindacali, la necessità di limitare l'utilizzo di risorse contrattuali decentrate non concordate – dice il Segretario generale Antonio Le Donne - Al contempo, però, alcuni servizi essenziali e funzioni obbligatorie per la collettività devono essere mantenuti ed erogati. Ne consegue la indifferibilità e l'urgenza di utilizzare una porzione, peraltro limitatissima, delle risorse contrattuali decentrate per impedire la sospensione di prestazioni essenziali, o comunque doverose, nei primi giorni del nuovo anno”. In pratica sono salvi gli straordinari e i dirigenti potranno autorizzare i servizi il primo e il 2 gennaio, quando verrà convocato un incontro sindacale per l’8 gennaio alle 15. Mercoledì arriveranno inoltre nuove indicazioni per il periodo dal 3 all’8 gennaio.