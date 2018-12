, tu che non resisti mai al richiamo dello scoppio, spesso con gravi rischi? Non hai di meglio per festeggiare il Capodanno? Che felicità c'è nel fare rumore?. Chi ha un animale a casa lo sa. Da qualche giorno, l'esercito del botto a tutti i costi imperversa, in attesa della sarabanda. Gattini e canuzzi si nascondono, tremano, spalancano gli occhi. Uno spettacolo che muoverà al sorriso quelli che non sanno quanta ricchezza ci sia in questi compagni di viaggio, ma chi lo vive dall'interno di una famiglia allargata ne ha paura., non solo bravo. Ed è lui che avverte, come farebbero altri suoi colleghi altrettanto sensibili e bravi. "Gli animali possono ricevere danni molto seri dai botti di Capodanno - spiega il dottore -. A prescindere da eventuali traumi, problemi per l'udito e per il cuore, sottoposti allo stress, ci sono problemi gravissimi di natura neurologica. Alcuni scappano e vanno a sbattere, talvolta con esiti fatali".Devi per forza sparare? Non hai niente di meglio per festeggiare, senza fare del male a nessuno?