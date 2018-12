L’arrivo del nuovo anno sarà all'insegna del divertimento, tra feste in piazza, musica, spettacoli teatrali e cenoni.A Palermo il 31 dicembre, sul palcoscenico di fronte al Teatro Politeama, andrà in scena dalle 20.30 il concerto dei Tamuna, a seguire i Tre Terzi, si susseguiranno sul palco anche i ballerini e gli equilibristi del Teatro del Fuoco. Il gran finale è la travolgente musica balcanica di Goran Bregovic e dalla sua Orchestra, con un conduttore d'eccezione: Red Ronnie, giornalista, presentatore e appassionato e critico musicale.Anche a Cefalù, si festeggia in piazza con inizio alle 22.30. Il palco a piazza Duomo, ospita il concerto dei Baciamolemani e una piccola orchestra capace di coinvolgere tutto il pubblico. Sulle Madonie, a Gratteri, il 31 dicembre si festeggia con una grande festa in piazza, con musica, animazione clownesca, balli e danze e fuochi d’artificio, mentre A Vecchia seguita da un corteo di ragazzi in abiti tradizionali ed accompagnata dalla banda musicale, distribuisce doni a tutti i bambini.A Trapani in piazza Municipio il 31 dicembre a partire dalle 22, si inizia con le esibizioni live di alcuni gruppi locali, in attesa del brindisi di mezzanotte e prosegue con il deejay e speaker di Radio 105 Pippo Palmieri e Ricky Aristarco direttamente da RTL 102.5.A Catania lunedì 31 dicembre, in piazza Duomo si balla e si canta in compagnia di grandi ospiti nazionali. A partire dalle 21, l'esilarante show di Nino Frassica e i Los Plaggers. Insieme a loro anche la musica di Giuseppe Castiglia, Francois e Le Coccinelle e per finire, una grande ospite d'eccezione: la cantante Noemi.Anche Messina si prepara a festeggiare il 2019 con una grande serata in musica in piazza Duomo, a partire dalle 21.30 in compagnia della grande musica made in Sicily, con i Kunsertu, gli Unavantaluna e a seguire il dj set di Leo Lippolis e Dino Fiannacca alias "Yanez".A Ragusa, in piazza San Giovanni la serata inizia con il concerto della band Match Music Live Band con musica e balli anni '70 e '80, e prosegue con la musica della discoteca nazionale di RTL 102.5 con Andrea De Sabato.Nella notte più lunga dell'anno, non possono mancare concerti e party. Al Mercato San Lorenzo, “Noche de Travesura” in collaborazione con “Pop Shock”; al Mob Disco Theatre di Carini, serata targata Unlocked con Dense & Pika; al Carlton Riviera di Cefalù, NYE 2019; a Villa Boscogrande, #TheGreatNYE2019; all'Hotel Addaura, musica live, balli di gruppo e laser show; ai Candelai di Palermo, "Estasi 2018"; alla Fiera del Mediterraneo, "Fairtown Festival"; al Country Club si festeggia con il "Capodanno imperiale"; alle Antiche Mura, cucina mediterranea tra veglione e festa; al San Paolo Palace, ospiti della serata la cantante palermitana Francesca Alotta, il violinista Mario Renzi, l’attore siciliano Dario Veca e Christian Caparezza, presentatore e illusionista.Il 1 gennaio 2019, invece, il Teatro Massimo di Palermo mantiene la tradizione del Concerto di Capodanno. Nella Sala Grande, alle 18.30, l’Orchestra e il Coro della Fondazione saranno diretti dal giovane direttore russo Valentin Uryupin. A dirigere il Coro del Teatro Massimo sarà il maestro Piero Monti. Secondo appuntamento di Capodanno che si aggiunge al tradizionale concerto pomeridiano, è quello dei Kids del Teatro: Coro di voci bianche, Cantoria del Teatro Massimo e Massimo Kids Orchestra, martedì primo gennaio alle 11.30.Anche il Teatro Bellini di Catania dà il benvenuto al 2019, con il grande Concerto di Capodanno che vedrà sul palco il maestro Gianluigi Gelmetti a dirigere l'Orchestra e il Coro del teatro catanese, il 1 gennaio 2019 alle 19.00.