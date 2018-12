- Intimidazione la scorsa notte in via Ciaccio Montalto a Rocca di Caprileone. Ignoti hanno incendiato una Fiat 500 in uso alla moglie di un maresciallo dei carabinieri che presta servizio alla stazione di Galati Mamertino. L’incendio ha totalmente devastato l’auto parcheggiata sotto casa del militare intorno a mezzanotte e trenta. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Rocca. Fondamentali per l’individuazione dei responsabili potrebbero risultare le immagini dei diversi di videosorveglianza presenti nella zona.