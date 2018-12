il medico che ha perso la vita nei giorni del maltempo killer

La mafia può essere sconfitta dalla normalità.. L'imprenditore che ha registrato e fatto incastrare il proprio estorsore, ha vinto il sondaggio del nostro quotidiano. Un gioco, o poco di più. Ma che dà una idea, in fondo, di quello che è il pensiero dei siciliani. Che hanno votato in migliaia, commentando il nostro articolo con le dieci nomination. E scegliendo un uomo che ha compiuto un atto “straordinariamente normale”, come lo definisce lui, relegando invece agli ultimi posti i rappresentanti del mondo della politica.- anche perché non mi aspettavo che la gente si facesse avanti, che reagisse così di fronte a piccoli gesti come il mio. Quella gente è la mia vera scorta, gente che mi sta vicino e che continua a inviarmi messaggi di sostegno e vicinanza giorno e notte”. E la storia di Piraino, il suo gesto considerato da chi l'ha compiuto una “piccola cosa” è in realtà un esempio concreto di lotta antimafia. Che va oltre i giusti convegni e i necessari riti, i prestigiosi libri degli esperti e i le profonde dissertazioni di chi si autoproclama “antimafioso vero”.. Le eccellenze sono altre, sono le persone che hanno dato la vita per scontrarsi con la Mafia, a cominciare dai giudici Falcone Borsellino, insieme alle altre vittime di Cosa nostra”., imperversa per le strade di Sicilia, prova piegare le persone perbene con l'arroganza e la violenza. “Ma la cosa bella – prosegue Piraino – è proprio il fatto che la gente comune si sta facendo sentire. E la cosa mi ha anche sorpreso, per questo motivo, quasi ogni giorno mi confronto col mio avvocato, Marcello Montalbano, col quale spesso commentiamo quello che sta accadendo. E concordiamo sul fatto che oggi le istituzioni possono fare qualcosa, ma che la vera reazione debba partire dal semplice cittadino”. E così, il gesto di Piraino racconta che la mafia, a prescindere dal fatto che abbia vinto o abbia perso, possa certamente essere sconfitta. “La mafia è piccola, noi siamo grandi. I mafiosi sono pochi, noi siamo tanti. Se facciamo muro contro i farabutti – dice Piraino - sono loro gli emarginati. E il fatto che questo gesto, questa denuncia, anziché essere stata compiuta da personaggi noti sia stata fatta da un piccolo imprenditore, un uomo che non ha protezioni, scorte o difese istituzionali, ha forse un sapore speciale. Ha rassicurato molte persone che avranno pensato che io sono uno qualunque, come loro. E se quel gesto posso farlo io, lo può fare ognuno di loro”.Tra i più votati, con una manciata di voti in meno rispetto a Piraino, ecco infattiche ha ucciso una intera famiglia a Casteldaccia. Liotta invece è stato investito dal fiume di acqua e fango mentre provava a raggiungere un ospedale, per compiere il proprio dovere, per fare il proprio lavoro. Ed è proprio questo l'elemento sottolineato dai lettori di LiveSicilia. La grandezza di un eroe “normale”.Tra i più votati, ecco anche. La sua vita di missionario laico, la sua presenza assai “concreta” nella realtà di Palermo, la sua vicinanza vero e mai teorica con gli “ultimi” della città è stata premiata dai lettori. Ma un premio assai più importante aveva ricevuto pochi mesi fa, quando a visitare la sua Missione “Speranza e Carità” era stato il Papa Francesco.La normalità, l'amore verso il prossimo, la lotta alla mafia e la voglia di verità. Sono questi gli ingredienti che emergono dal sondaggio. E non a caso, a ricevere tanti voti è stata anche, la figlia del giudice Paolo, appena ai piedi del podio. La sua richiesta di verità su via D'Amelio, sulle stragi, sui depistaggi è riecheggiata non molti giorni fa anche all'interno di Palazzo dei Normanni, dove Fiammetta ha puntato il dito contro istituzioni e magistrati, col coraggio di chi fa nomi e cognomi. Il coraggio di una figlia.Qualora servisse una ulteriore conferma, il sondaggio ha invece confermato ancora una volta l'insofferenza o la diffidenza e la freddezza dei siciliani nei confronti della politica. Gli uomini politici in nomination sono finiti tutti nelle ultime posizioni, insieme al tennista palermitano Marco Cecchinato: Nello Musumeci meglio di Cateno De Luca, De Luca un po' meglio di Micciché, Micciché un po' meglio di Orlando. Ha ricevuto più voti di questi ultimi, invece,. Per i lettori di LiveSicilia, il politico siciliano più amato è comunque lui.