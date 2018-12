è una città anomala in cui affermiamo che siamo persona, in cui difendiamo l’unica razza umana e in cui celebriamo tutte le culture”. Con queste parole il sindaco Leoluca Orlando ha fatto gli auguri alla città, nel corso di un incontro con la stampa tenutosi a Palazzo delle Aquile e al quale hanno partecipato anche le star del concertone di questa sera: Red Ronnie, Goran Bregovic e l’organizzatore Andrea Peria.la vicenda dell’autista Amat picchiato ieri: “Sono in contatto con i medici e con i vertici dell’azienda, esprimendo il massimo di condanna di questi comportamenti incivili. Non ci vergogniamo di essere palermitani, ma condanniamo questi barbari. Palermo violenta? No, vilento è quello che dice il ministro dell’Interno quando non considera i migranti come persone umane”.di euro, quindi anche somme arretrate, quindi è bene che qualcosa cambi: c’è una commissione d’indagine perché se i dirigenti non sono adeguati devono andare a casa”.Ad aprire lo spettacolo saranno una serie di artisti siciliani e non emergenti, selezionati ieri da Red Ronnie: Amanda Vitale, Mesa & Cutick, Lucina Lanzara Feat. Ben Kadì, Kendra Black, Cirrone Band, Francesco Riotta & Cristopher Goddey, Luman & Feat. Stan Blaze e Isteresi. A seguire il concerto di due ore di Goran Bregovic con i Tre Terzi e i Tamuna. Saranno nove i varchi di accesso alla cosiddetta "gabbia", lo spazio più vicino al palco, che potrà contenere 7.500 persone, così come previsto dalla questura, ma come ha precisato il produttore Andrea Peria "tutti gli altri potranno assistere da fuori nel resto della piazza". "In questi giorni sono andato in giro per Palermo - ha detto Red Ronnie - sono andato in giro al mercato, dovunque, per chiedere quali sono i sogni dei palermitani. Ho intervistato anche gente famosa. Sono stato nella comunità di Biagio Conte, non esiste un caso identico di accoglienza vera né a Palermo né forse altrove. La cosa più incredibile è che in Italia tutti protestano per i migranti, tranne i siciliani che li hanno accolti".