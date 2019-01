L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 20,30, il giovane non avrebbe fatto in tempo a lanciare il petardo che gli è esploso tra le mani. Dopo essere stato trasportato all'ospedale di Caltanissetta, è stato necessario il trasferimento al Civico di Palermo, in elisoccorso. Le sue condizioni sono gravissime.

. Uno dei casi più gravi a Catania, dove a un uomo di 43 anni i medici del Garibaldi hanno amputato la mano destra, per lo scoppio di una bomba carta nel quartiere Librino; un'altra persona, nell'Acese, ha perso tre dita della mano sinistra ed è stato curato dai sanitari del Cannizzaro. Bruciature ed escoriazioni, sempre nel Catanese, per altre cinque persone, tra cui un minore.un uomo di 57 anni per ferite riportate all'orecchio sinistro, l'altro di 33 anni con bruciature al bacino; all'ospedale Civico è stato medicato un uomo di 31 anni per le ferite alla mano sinistra e all'arcata sopraccigliare destra provocate dall'esplosione di un petardo. Su tutti e tre gli episodi sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale.a Messina, per le ferite a un occhio e a una mano provocate dall'esplosione di un petardo durante i festeggiamenti del Capodanno. Sempre nel messinese, a Milazzo e a Barcellona Pozzo di Gotto, si registrano altri due feriti in modo lieve.