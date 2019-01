PALERMO - Partono domani i saldi ma per il Codacons sarà un flop. Per il segretario nazionale dell'associazione dei consumatori, Francesco Tanasi, "non basteranno a risollevare le sorti del commercio". "Gli acquisti durante il periodo di sconti - sostiene - faranno registrare in Sicilia, anche nel 2019, una pesante flessione, pari a circa il - 9% su anno e una spesa media a famiglia che scende a quota 145 euro". Per il Codacons "questo perché da un lato la data di partenza delle promozioni al termine delle feste natalizie e di Capodanno è assolutamente inadeguata, avendo le famiglie già svuotato i portafogli tra regali e spese alimentari; in secondo luogo i consumatori hanno modificato profondamente le proprie abitudini, spostando gli acquisti verso l'e-commerce che registra crescite delle vendite a due cifre e che può godere di sconti liberi tutto l'anno". "In tale contesto i saldi di fine stagione - conclude Tanasi - appaiono inutili e obsoleti e andrebbero eliminati del tutto, per fare posto sia a iniziative come il 'black friday' che registrano il grande favore dei consumatori, sia alla liberalizzazione degli sconti, lasciando agli esercenti la facoltà di scegliere quando e come scontare la propria merce".Prevediamo una sostanziale tenuta di spesa dello scorso anno nonostante il clima di fiducia sia peggiorato e si avverta la debolezza della domanda delle famiglie. Le incertezze sulle prospettive economiche ed i segnali di rallentamento del mercato del lavoro stanno determinando, ormai da mesi, comportamenti molto prudenti in materia di scelte di consumo. Nel complesso il fragile profilo dei consumi colpirà anche i saldi a causa di una stagione commerciale non positiva''. Lo dice la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio commentando l'inizio dei saldi domani. ''Le vendite di questi prossimi giorni - aggiunge - sono essenziali per cercare di chiudere una stagione commerciale non positiva. Ci aspettiamo che i consumatori approfitteranno anche quest'anno delle vendite a saldo anche per comprare a costi vantaggiosi''. La Sicilia anticipa i saldi rispetto a tutto il resto d'Italia, dove s'inizierà sabato 5, seguendo così le indicazioni di Federmoda Italia Confcommercio che ha spinto per unificare la data di inizio saldi. Per i saldi invernali 2019, in Sicilia è prevista una spesa pro capite compresa tra i 110/125 euro e di 230/260 a famiglia; mentre nel resto del Paese si stima 140 euro di spesa pro capite e 325 euro a famiglia.