alla Cittadinanza sociale, di concerto con le associazioni che operano sul territorio, ricorda che è attivo il Piano Operativo Emergenza Freddo. Per contrastare l'ondata di gelo di queste ore, il Comune di Palermo sta rafforzando i servizi già attivi di ospitalità notturne per tutti coloro senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione con gli enti del terzo settore che gestiscono i servizi di emergenza sociale per conto dell'Amministrazione (dormitorio, assistenza notturna e diurna su strada, ricoveri di urgenza, mensa) e gli enti di volontariato che si occupano dei senza dimora. Gli enti e i volontari accreditati con il Comune sono: Angeli della Notte, Sant'Egidio, Triscele, Le Ali, Frate Allegra, Rotary, City Angels, Cristo nei poveri, C.R.I., Cammino d'amore, S. Elisabetta, Missione Speranza e Anirbas.a tutti coloro che non volessero usufruire del servizio dormitorio. Ricordiamo, infine, che per contattare la centrale operativa della Polizia municipale relativamente alle segnalazioni per l'emergenza freddo in città il numero telefonico attivo è il seguente: 091.6733432. I cittadini potranno effettuare le segnalazioni a partire dalle ore 19.30 e, al fine di consentire un'adeguata presa in carico, possibilmente entro le ore 22.00. La Polizia municipale attiverà i servizi diretti dell'Amministrazione o valuterà la necessità di altri interventi.