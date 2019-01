Sono saliti a bordo di una vecchia auto e l'hanno utilizzata come ariete, sfondando la vetrina di un'attività commerciale. A finire nel mirino la notte di Capodanno, la profumeria "Cocoon" di viale Strasburgo, da cui i malviventi hanno portato vie decine di profumi e prodotti per l'estetica.. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i poliziotti che sul posto hanno trovato la macchina utilizzata come "ariete" e risultata rubata: in retromarcia, il conducente era riuscito a sfondare la vetrata per permettere l'accesso ai suoi complici, ma la fuga sarebbe avvenuta con un altro mezzo., le indagini della polizia sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere del negozio e quelle della zona, che potrebbero avere immortalato i malviventi in azione.