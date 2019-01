Da ieri, nel nostro paese, è entrato in vigore, un provvedimento che va a interessare le circa 3 milioni di partite Iva presenti sul territorio nazionale, fra artigiani, professionisti, micro imprese e grandi aziende. La novità è stata introdotta dal, ma ha ricevuto l'ok anche dall'attuale esecutivo, non senza polemiche.L'obbligo di fatturazione elettronica, istituito con l'intento di snellire le procedure cartacee, permetterà così all(con cadenza trimestrale), andando a sanzionare immediatamente eventuali evasori. Si calcola che questoporterà nelle casse dello stato qualcosa come 3 miliardi di euro.Sarà il, una nuova piattaforma informatica, a ricevere la fatture sotto forma di file in formato XmL, controllarle e inoltrarle alle amministrazioni destinatarie. L'Agenzia ha inoltre messo a disposizione dei software gratuiti a cui è possibile accedere attraverso un indirizzo mail di posta certificata (Pec).. Il provvedimento lascia ancora uno spiraglio per alcune categorie. Restano esentati dall'obbligatorietà i titolari di partita Iva in regime dei minimi (fatturato annuo al di sotto di 65mila euro) e in regime forfettario, insieme ai piccoli produttori agricoli. Discorso diverso per medici, farmacie e aziende ospedaliere, per cui l'esenzione durerà soltanto per l'anno corrente.