Una mossa che ha provocato l’immediata reazione, sui social, del titolare del Viminale che lo ha invitato a “occuparsi dei problemi di Palermo”, definendolo “sindaco sinistro” che fa “disobbedienza”. “C’è un clima di incitazione e spinta all’odio – ha detto il Professore ai giornalisti – il governo ha gettato la maschera approvando un provvedimento disumano e criminogeno che elimina la protezione internazionale e trasforma i legali in illegali”.

Il decreto sicurezza, convertito in legge dal Parlamento, preclude infatti ai richiedenti asilo di potersi iscrivere all’Anagrafe dei comuni, il che non consente loro di ottenere la residenza o la carta d’identità ma anche di godere di altri servizi come l’iscrizione all’Asl o ai centri per l’impiego. Una norma a cui Orlando si è opposto: con un ordine di servizio del 21 dicembre, ha infatti ordinato ai suoi uffici di valutare la costituzionalità del provvedimento e, nelle more, di sospenderne l’applicazione.

“E’ una mia decisione di cui mi assumo la responsabilità – ha spiegato il sindaco – l’impiegato non rischia nulla perché deve applicare il mio ordine di servizio. Invierò copia del provvedimento all’Anci nazionale e ai sindaci dei comuni più fortemente interessati alla vicenda: Palermo non vuole essere un modello, abbiamo fatto una cosa assolutamente normale”. Un attacco esteso non solo al governo ma anche alla maggioranza parlamentare giallo-verde, sebbene l’obiettivo principale resti Salvini: “Giochiamo sport diversi, su campi diversi e con regole diverse: lui non sopporta i diversi”.

Orlando prova così a mettersi alla testa di un movimento trasversale dei sindaci, che però al momento non è ancora sorto, e lo fa prendendo le difese di chi subirà le conseguenze del decreto: “Chi ha un regola permesso di soggiorno si vede negata la residenza, essendo venuta meno la protezione internazionale – ha detto ancora Orlando – Chi ha avuto un permesso di soggiorno perché aveva un contratto di lavoro non ha, nonostante la legge dica altro, i sei mesi di tempo per trovarne un altro se ha perso il primo. Chi diventa maggiorenne perde la protezione umanitaria e non ha più motivo di stare legittimamente in Italia. Chi va in carcere perde la cittadinanza e quando torna libero è ormai apolide: dove sta la rieducazione della pena? In forza di queste considerazioni e facendo riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale, ho emanato un provvedimento che confermerei domattina perché siamo di fronte a una violazione dei diritti umani”.

- "Il nostro non è un atto di disobbedienza civile né di obiezione di coscienza, ma la semplice applicazione dei diritti costituzionali che sono garantiti a tutti coloro che vivono nel nostro paese". Lo dice il sindaco di Leoluca Orlando replicando al vice ministro dell'Interno Matteo Salvini che in un post su Facebook lo ha criticato: "Con tutti i problemi che ci sono a Palermo, il sindaco sinistro pensa a fare 'disobbedienza' sugli immigrati". Una polemica che sembra destinata a non placarsi a breve, visto che a ora di pranzo è prevista una conferenza stampa del sindaco di Palermo.