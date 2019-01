E’ questa l'ultima novità che il governo giallo-verde starebbe prendendo in considerazione. Fra i primi impegni della maggioranza in questi primi giorni del 2019 c’è infatti la stesura dei decreti, necessari per colmare i vuoti lasciati in finanziaria su reddito e “quota cento”. La manovra ha infatti stabilito le somme da impiegare, ma la regolamentazione è ancora tutta da definire.Secondo quanto riportato sia dal "Corriere", sia da "Il Giornale", la bozza attualmente allo studio riprenderebbe il testo che il Movimento 5 stelle aveva già depositato durante la scorsa legislatura.. Questa andrebbe considerata parte integrante della platea degli aventi diritto, più volte ridimensionata a causa delle numerose limature a fatte alla legge di bilancio: si consideri che, in origine, i pentastellati avevano fissato l'asticella a nove milioni di beneficiari, per poi scendere a cinque-sei milioni, un numero che - secondo le opposizioni – potrebbe comprimersi fino a due.