Alla vigilia del suo giuramento come senatore, Romney attacca Trump proponendosi come nuova voce critica del Gop: non è all'altezza dell'incarico, afferma. Oggi intanto alla Casa Bianca briefing del presidente Usa con leader repubblicani e dem sulla sicurezza, per tentare di mettere fine allo shutdown. Ieri lacrimogeni contro i migranti al confine col Messico.