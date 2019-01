Un giovane tunisino ha perso la vita questa sera a causa di un incidente mortale che si è verificato intorno alle 20 nella strada intercomunale Acquitta nel comune di Terme Vigliatore. Secondo una prima sommaria ricostruzione il giovane è stato travolto da un’autovettura. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della stazione di Terme Vigliatore. Non è chiaro se il giovane stava percorrendo la via a piedi o in bici. La vittima è deceduta sul posto, nonostante i soccorsi del 118 di Barcellona Pozzo di Gotto e dello stesso automobilista., il giovane morto nell'incidente