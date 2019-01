L'intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa continua a interessare l'Italia determinando il persistere di forti venti e nevicate sul centro-sud. Per domani, giovedì 3 gennaio, allerta gialla su Abruzzo, su gran parte del Molise e sui versanti ionici e tirrenici della Sicilia, comprese le isole Eolie.Il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, venti forti con raffiche di burrasca sulla Campania e precipitazioni di carattere nevoso generalmente a quote superiori a 300-500 metri sulla Campania e fino al livello del mare sulle Marche. Dalle prime ore di giovedì, l'avviso prevede nevicate su Sicilia settentrionale e Calabria meridionale, con quota neve in progressivo calo fino a 200-400 metri con locali possibili sconfinamenti fino al livello del mare e apporti al suolo "da deboli a moderati", localmente "abbondanti" alle quote collinari e montane.