Ieri sera questo era il triste spettacolo a cui ho assistito e Palermo non merita certamente un simile “indecoro urbano”.

Amministrare bene la propria città significa occuparsi non solo di immigrazione, ma anche di decoro urbano, di funzionamento dei trasporti, dei servizi...

Essere un buon sindaco significa occuparsi sempre e con pari attenzione, a 360 gradi, della buona amministrazione della città".

Una foto eloquente e un post su facebook. Gianfranco Miccichè ha scritto così: "Trovarsi d’accordo con il sindaco Orlando su un argomento importante come quello dell’accoglienza non significa chiudere gli occhi e non accorgersi dello scempio che Palermo subisce ormai da giorni per l’emergenza rifiuti.