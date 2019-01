Stava armeggiando su due scooter parcheggiati, con l'obiettivo di manometterli e rubarli: quando gli agenti l'hanno individuato, ha cercato di nascondere i mezzi dietro ad una cisterna, tentando poi di trasportarli fuori. quando gli agenti l'hanno individuato, ha cercato di nascondere i mezzi dietro ad una cisterna, tentando poi di trasportarli fuori.

I poliziotti sono entrati in azione e ne è nato un inseguimento nel corso del quale il giovane ha deciso di lanciarsi da un piccolo ponticello della zona, finendo sulla tettoia di una struttura interna al parcheggio.

Ma non si è arreso: claudicante ha percorso un tratto di viale Regione Siciliana, tra le auto nel traffico.

Qui è stato raggiunto, tratto in arresto e, dopo essere stato visitato da personale sanitario, è stato trasferito al Malaspina. In

via Nunzio Morello, invece, gli agenti del commissariato Libertà sono intervenuti per il furto di un'auto. A mettere tre giovani in fuga è stato il proprietario del mezzo che ha subito urlato e lanciato l'allarme. I tre avevano preso di mira la sua Nissan Micra, a bordo della quale sono stati rintracciati pochi minuti dopo e arrestati. Sono stati trovati in possesso degli arnesi con cui si erano impossessati del mezzo, poi riconsegnata alla vittima.

. Sono quattro gli arresti effettuati dalla polizia nelle ultime ore: nel primo caso è finito nei guai un quattordicenne di Brancaccio, segnalato da alcuni residenti in viale Regione Siciliana.