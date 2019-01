Il movimento di protesta, che durante il mese di novembre ha messo a ferro e fuoco centinaia di città francesi, arriva adesso nel nostro paese e punta direttamente alle istituzioni. Non una semplice agitazione di piazza per chiedere una nuova politica fiscale,all'ufficio brevetti e marchi del Mise. A guidarlo saràex esponente a 5 stelle in Sardegna, classificatosi al settimo posto nelle ultime "regionarie", le consultazioni interne al Movimento, per scegliere il candidato governatore.Intervistato dall'Adnkronos, Bussu ha fatto un punto della situazione sulla nascita del nuovo soggetto: "Vogliamo portare avanti un discorso serio, certamente non con i toni che ci sono in Francia. Questo progetto coinvolge già tante persone: ce la metteremo tutta, non sarà una cosa improvvisata".Il logo dei “gilet gialli” sembra quindi aver attirato l’attenzione di altre forze politiche: “Stiamo facendo scalpore, qualcuno è arrivato anche a proporci soldi per acquistarlo”.Infine, il leader del nuovo partito ha chiuso ogni porta al Movimento 5 stelle, un'esperienza che viene definita "chiusa perché ha abbandonato i cittadini".