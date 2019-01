Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook che, rivolgendosi anche al sindaco di Firenze, Dario Nardella. In diretta dalla montagna prima di recarsi in visita in Abruzzo e poi tornare a Roma, Salvini ha aggiunto: "Non applicate il decreto sicurezza? Fate i sindaci e fate il vostro lavoro".: "È la prova che Salvini non ha capito niente e che viviamo in mondi diversi. Io sto agendo da sindaco". "A Palermo, tra 4-5 mesi, 80 minorenni, che studiano, lavorano e sono ospiti in comunità dove vivono ben integrati, compiranno 18 anni e dunque saranno illegali: è la conferma che questo decreto sicurezza è disumano e criminogeno", dice all'Ansa il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Al momento i minori non accompagnati, che si trovano nelle comunità di accoglienza a Palermo, sono circa 250, aggiunge l'assessore alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina.Intanto, domani mattina, venerdì 4 gennaio, alle 11 a Piazza Pretoria a Palermo, è stata organizzata una manifestazione per sostenere la scelta di alcuni sindaci di non applicare - per quanto amministrativamente di loro competenza - il cosiddetto "decreto sicurezza". Molte le associazioni che hanno aderito.Ecco il video della diretta del vicepremier leghista.