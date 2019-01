entro domani la neve arriverà fino alla costa sul medio e basso Adriatico e a quote basse sulla Sicilia del Nord. Nel weekend dell'Epifania le temperature saranno in graduale aumento. Sono le previsioni del centro Epson Meteo. "Tra oggi e venerdì - spiegano i metereologi - l'annunciata irruzione di aria di origine artica avrà i suoi massimi effetti. Raggiungeremo infatti il culmine del raffreddamento accentuato al Centrosud dai forti venti di tramontana e la neve, specie a fine giornata, potrà raggiungere le coste sulle regioni centrali adriatiche e in Puglia e cadrà a quote molto basse nell'immediato entroterra della Sicilia tirrenica, del Reggino e del Crotonese. Il clima risulterà molto freddo ovunque - aggiungono gli esperti - a tratti gelido con temperature fino a 8-10 grazi inferiori alle medie stagionali al Centro-Sud". Nel fine settimana dell'Epifania, conclude il Centro Epson Meteo, ci sarà "un'attenuazione delle correnti gelide sostituite temporaneamente da afflussi più tiepidi dal Mediterraneo occidentale con un conseguente generale rialzo termico. La settimana prossima non sono previsti cambiamenti sostanziali nella circolazione atmosferica, pertanto non si escludono nuove incursioni di aria fredda sulle nostre regioni". (ANSA).