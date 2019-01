Il parto è così avvenuto in casa, grazie all'intervento del medico, dell'infermiere e del soccorritore: è stato dato alla luce così Yacouba, il primo bambino del 2019 nato in casa a Palermo.L'equipe formata dal dottor Rosario Agnello, l'infermiere Roberto Pantaleo e il soccorritore Danilo Bonsignore, ha permesso che il parto andasse bene fino all'ultimo.subito dopo trasportata all'ospedale Cervello insieme al suo bebè per ulteriori controlli: è originaria del Mali, ha trent'anni ed era alla sua quarta gravidanza. Sia lei che il piccolo stanno bene.