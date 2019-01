la consortile del comune di Palermo, lanciato per chiedere il rispetto degli accordi ma anche rassicurazioni su livelli occupazioni e ore settimanali. A scatenare la rabbia l’indiscrezione secondo cui il contratto di servizio 2019 non garantirebbe i soldi necessari per coprire tutte le spese programmatecon servizi richiesti da altre partecipate del Comune, tenuto conto che l’esperienza sinora vissuta ha dimostrato l’esatto contrario – dicono Cgil, Cisl, Uil, Asia-Uiltrasporti e Cisal - Le lavoratrici e i lavoratori Reset, malgrado gli enormi sacrifici che gli stessi hanno portato avanti sino ad oggi, continuano ad essere gli unici dipendenti tra le partecipate comunali a pagare il prezzo più alto per la sopravvivenza della propria azienda”.finalizzata a una migliore organizzazione del lavoro e prosegue la discriminazione in atto tra dipendenti di diversi settori, con il blocco dello straordinario e la programmazione di Rol e festività soppresse per alcuni e mantenimento degli stessi per gli altri – dicono ancora i sindacati - L’insostenibilità delle condizioni non può che confermare lo stato di agitazione già avviato non escludendo, in caso della mancata convocazione, possibili azioni di protesta”.