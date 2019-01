Per contrastare l'ondata di gelo di queste ore, sono stati rafforzati

i servizi già attivi di ospitalità notturne per tutti

coloro senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il

relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione

con gli enti del terzo settore che gestiscono i servizi di emergenza

sociale per conto dell'Amministrazione (dormitorio, assistenza

notturna e diurna su strada, ricoveri di urgenza, mensa) e gli enti di

volontariato che si occupano dei senza dimora.

Gli enti e i volontari accreditati con il Comune sono: Angeli della

Notte, Sant'Egidio, Triscele, Le Ali, Frate Allegra, Rotary, City

Angels, Cristo nei poveri, C.R.I., Cammino d'amore, S. Elisabetta,

Missione Speranza e Anirbas.

I volontari, inoltre, avranno cura di fornire le coperte messe a

disposizione dalla Protezione Civile a tutti coloro che non volessero

usufruire del servizio dormitorio.

Ricordiamo, infine, che per contattare la centrale operativa della

Polizia municipale relativamente alle segnalazioni per l'emergenza

freddo in città il numero telefonico attivo è il seguente:

091.6733432.

I cittadini potranno effettuare le segnalazioni a partire dalle ore

19.30 e, al fine di consentire un'adeguata presa in carico,

possibilmente entro le ore 22.00.

La Polizia municipale attiverà i servizi diretti dell'Amministrazione

o valuterà la necessità di altri interventi".

Intanto, visto il calo repentino delle temperature anche in città, il Comune di Palermo ha potenziato i servizi rivolti ai senzatetto.