PALERMO - Il prefetto di Palermo ha disposto ieri la cancellazione della Delta ponteggi s.r.l., con sede a Misilmeri, dalla White List della Prefettura - elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori. Il provvedimento è stato preso per "accertata condizionabilità" mafiosa del suo amministratore e socio unico, Filippo Di Pisa, sottoposto a fermo dalla DDA di Palermo . Oltre al reato di associazione mafiosa a Di Pisa è stato contestato il trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla circostanza di avere commesso il fatto per agevolare Cosa nostra eludendo le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.(ANSA).