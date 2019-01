Il giorno più bello di una 50enne castelvetranese si è trasformato in un incubo. Come racconta la testata online “Castelvetranonews.it”, lo scorso 29 dicembre, la donna avrebbe dovuto impalmare un salernitano nella chiesa di San Francesco di Paola.Poco prima dell’inizio della cerimonia nuziale in programma alle 15.30, la sposa ha appreso che il futuro marito non si sarebbe presentato all’altare. Sia la 50enne che il prete che avrebbe dovuto celebrare le nozze avevano infatti intuito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto visto il “misterioso” ritardo nei preparativi finali.Lo sposo si sarebbe giustificato parlando di un malore della madre. I rumors, riportati da “Castelvetranonews.it, dicono che adesso l’uomo sarebbe pronto a pronunciare il fatidico sì. La coppia potrebbe ritentare a febbraio.