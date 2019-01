"Il 2018 termina in positivo per quanto riguarda gli obiettivi fissati dal Programma Operativo Fse 2014/2020, in particolare relativamente a quanto assegnato all’Istruzione e alla Formazione professionale, come annunciato dal presidente Musumeci". È l'incipit di una nota con cui l’assessore Roberto Lagalla "esprime la personale soddisfazione per il grande lavoro di squadra che ha permesso di certificare le risorse oltre la misura prevista per il 31 dicembre 2018".“Accolgo con soddisfazione il compiacimento espresso dal ministro Lezzi e dal presidente Musumeci, che ringrazio per la fiducia concessa e la stretta collaborazione, grazie alla quale siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi intermedi di spesa assegnati dal Programma operativo Fse relativi all’istruzione e alla formazione professionale. Abbiamo attestato spesa per 118 milioni di euro andando addirittura oltre, di circa 21 milioni, a quanto previsto per la chiusura d’anno. Questo significa che ci siamo allineati alle richieste dell’Europa e non si perderanno somme rispetto alla dotazione finanziaria stabilita dal Programma Operativo".Stando ai dati dell'Assessorato, circa 54 milioni di euro sono stati utilizzati per favorire l’occupabilità, oltre 8 milioni per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, 41 milioni di euro sono andati in favore di azioni a sostegno dell’istruzione e della formazione professionale, in particolare per i percorsi di IeFP e per l’alta formazione, mentre per potenziare la capacità istituzionale e l’assistenza tecnica, complessivamente sono stati impegnati circa 13 milioni di euro. E anche sul Fesr, il Fondo europeo di sviluppo regionale, è stato raggiunto e superato di circa 2 milioni di euro il target intermedio di spesa, certificando 22 milioni su interventi per il miglioramenti dell’edilizia scolastica siciliana."Questo risultato - continua Lagalla - è stato raggiunto grazie ad un intenso lavoro di squadra che ha permesso di dare risposte al territorio, favorendo nuove opportunità di crescita. A riguardo, un ringraziamento particolare è rivolto al direttore Gianni Silvia che, dopo 40 anni di servizio di cui gli ultimi 4 trascorsi alla guida del Dipartimento d’Istruzione e Formazione professionale, ha concluso la sua carriera raggiungendo obiettivi importanti e determinanti per il prosieguo dell’attività di questo Assessorato. Esprimo gratitudine e stima per il lavoro svolto con spirito di leale collaborazione e rispetto per le istituzioni”.