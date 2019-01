Italia sottozero per l'ondata di gelo artico che ha colpito l'intera Penisola. Temperature a picco ovunque, disagi sulle strade per il forte vento ed il ghiaccio. Allerta della Protezione Civile per nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, fino al livello del mare, ma anche in Basilicata, Calabria e alcune zone della Sicilia. Imbiancati i Sassi di Matera e il Vesuvio. Forte vento in Valle d'Aosta, gelo in Sardegna. Questa mattina la Basilicata si è svegliata sotto la neve. Neve anche a bassa quota in Umbria.