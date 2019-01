personale di Anas, presente sul posto per la gestione della viabilità, non ha dato l'ok al ripristino della normale circolazione.

PALERMO - Incidente questa mattina sulla strada statale 186 "Di Monreale". Il conducente ha perso il controllo del proprio veicolo in modo autonomo. La ricostruzione della dinamica è ancora in corso. Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora, fino a quando ilIn una nota, Anas "ricorda che è in vigore l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali sulle strade statali e le autostrade normalmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale". L'asfalto gelato potrebbe essere, infatti, una delle cause possibili dell'incidente di questa mattina.