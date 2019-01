PALERMO - Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale fra tre automobili, avvenuto nel pomeriggio, sulla statale 115 per Licata, a 7 km da Gela. Soccorse dalle ambulanze del 118 e trasferite nell'ospedale di Gela sono state medicate per traumi e contusioni. Nessuno dei 5 è in pericolo di vita. Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro che ha interessato una Fiat "multipla", una Volkswagen "golf" e una Fiat "sedici". Da una prima ricostruzione sembra che una delle tre auto abbia fatto un testacoda abbordando una curva dove l'asfalto era viscido. Senza più controllo si sarebbe scontrata con due auto che sopraggiungevano. Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora e deviato dal personale dell'Anas sulla strada provinciale 186 che collega "Manfria" a "Piano Marina". Sull'incidente indagano i carabinieri. (ansa)