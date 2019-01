arrestato nell'ambito del blitz “Corsa Nostra”. Il Tribunale del Riesame ha accolto l'istanza dell'avvocato Vincenzo Giambruno che ha puntato la linea difensiva sulle contraddizioni nei racconti de pentiti che lo hanno indicato come uno degli uomini a disposizione della mafia per truccare la corse all'ippodromo. Non si conoscono le motivazioni del provvedimento. Il Riesame ha concesso i domiciliari anche a Salvatore La Gala, assistito dagli avvocati Marcello Montalbano e Claudio Gallina Montana.