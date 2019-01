- "Nel decreto sicurezza abbiamo accolto e trasformato in legge alcune proposte dell'Anci di qualche mese fa, quindi o hanno cambiato idea loro o non hanno letto il decreto". Lo ha detto oggi pomeriggio a Pescara il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la conferenza stampa che si è tenuta in Prefettura al termine della riunione del Comitato ordine e Sicurezza pubblica, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni del presidente dell'Anci Decaro, che ha accusato Salvini di avere invitato i sindaci a non applicare la legge sulle unioni civili nel 2016, mentre ora minaccia di denunciarli penalmente per la loro opposizione al decreto Sicurezza. "Mi occupo di futuro e non di passato, di realtà e non di fantasie - ha detto Salvini - Non abbiamo mandato alcuna ispezione al Comune di Palermo, non abbiamo intenzione di denunciare penalmente nessuno e saranno i cittadini a premiare o bocciare quei sindaci che, invece di occuparsi dei problemi degli italiani, si occupano dei presunti problemi di immigrati irregolarmente presenti nel nostro territorio". (ANSA).