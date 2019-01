"Adesso - prosegue il sindaco - adisco l’autorità giudiziaria perché possa essere rimessa la questione alla Corte Costituzionale, che giudicherà la legittimità o illegittimità costituzionale di queste norme che hanno un sapore certamente disumano". E sulla dura replica di Matteo Salvini, che nelle scorse ore ha lanciato accuse di tradimento e ha minacciato la rimozione di Orlando e quella degli altri sindaci dissidenti, il primo cittadino di Palermo replica: "Essendo nervoso evidentemente non ha argomenti. Chi non ha argomenti diventa nervoso… Io sono molto sereno perché sto facendo il mio dovere”.

Così è iniziata la giornata dei palermitani che hanno scelto di unirsi al sit in nato spontaneamente ieri davanti a Palazzo delle Aquile, mentre all'interno si svolgeva la messa dell’arcivescovo Corrado Lorefice., accalcate sotto gli ombrelli e accomunate dallo stesso pensiero: dire no, insieme al sindaco, all’applicazione del decreto Sicurezza, difeso strenuamente dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il punto contestato è quello per cui le anagrafi dei Comuni italiani non possono più concedere la residenza ai migranti con permesso di soggiorno. Orlando, invece, con una circolare, ha chiesto agli uffici competenti di sospendere l’applicazione di tali misure.che potevano pregiudicare i diritti umani dei migranti, che sono persone. Il dirigente mi appoggia". Con una nota inviata ieri all'Ufficio anagrafe di Palermo, infatti, il capo area Maurizio Pedicone ha trasmesso la disposizione del sindaco dello scorso 21 dicembre, "ricevuta - si legge - da questo ufficio soltanto ieri (2 gennaio, ndr) alle ore 17.07, in merito alle procedure per la residenza anagrafica degli stranieri, con cui impartisce l'ordine di sospendere le procedure previste dalla legge 132/2018, nelle more, stante la complessità della stessa, di approfondire i precetti di numerose norme del suddetto provvedimento legislativo che presentano aspetti di difficile interpretazione, che quindi, non considererebbero una corretta applicazione senza ledere i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti della persona". "Pertanto - conclude la nota - codesto ufficio provvederà, fino a nuova disposizione sindacale, a porre in essere gli adempimenti conseguenziali di competenza in materia di residenza anagrafica degli stranieri".: "In Parlamento avevamo contrastato un decreto che abbiamo definito incostituzionale e razzista - commenta Davide Faraone, senatore e neo segretario regionale del Pd -. Oggi siamo in piazza con tutta questa gente per sostenere quelle tesi e sosteniamo i sindaci che stanno decidendo di ribellarsi. Crediamo che questo governo stia applicando delle politiche che sono fuori dalla nostra Costituzione e fuori dalla nostra cultura".di Mediterranea, tra gli organizzatori del sit in - a uno scempio che è partito da tempo, non solo con questo governo. Ora siamo al top, e l’unica cosa da fare col decreto è non applicarlo. Non solo perché è disumano, ma anche per creare città sicure. Il decreto crea clandestini, lavoro nero, paure e ansie che non generano mai modi civili di convivere. Il tema è che questa indignazione deve trasformarsi in pratica - continua l’attivista - come ha fatto Orlando. Lui deve andare avanti, come tanti altri sindaci, come Mimmo Lucano, come De Magistris. Da questo punto di vista, dobbiamo costruire una ‘rete di disobbedienza’ pensante".Una dirigente dell'Anpi con il fazzoletto dell'associazione partigiani, Maria Consuelo Spera, cita la dichiarazione dei diritti umani e dice che sono in discussione principi di umanità e solidarietà. "Reagiamo prima che sia troppo tardi", aggiunge Salvatore Scibetta. Il segretario della Cgil Palermo, Enzo Campo, lancia un allarme contro un decreto che "restringe le garanzie e i diritti riconosciuti ai migranti e ai richiedenti protezione internazionale".