Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 4 gennaio, in Sicilia.1) MARSALA (TP) - Hotel President, ore 09:30 Convegno diocesano annuale dal titolo "La Chiesa, comunità in discernimento".2) MESSINA - Prefettura, ore 10:30 Manifestazione di protesta organizzata da Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil contro una manovra finanziaria del governo nazionale giudicata ancora "contro i pensionati". Fino alle 12.3) PALERMO - Atrio di Palazzo delle Aquile, ore 11:00 L'Arcivescovo Corrado Lorefice officerà la Messa di inizio anno alla presenza di autorità civili e militari della città.4) PALERMO - Piazza Pretoria, ore 11:00 Sit in contro Decreto sicurezza del Governo nazionale.5) CATANIA - Biblioteca Ursino Recupero, ore 11:15 Riunione dei Quadri dirigenti nazionali dei Centri sportivi aziendali e industriali (Csain) presieduta dal presidente nazionale Luigi Fortuna. Presente anche il presidente di Csain Sicilia Raffaele Marcoccio. Tema dei lavori "Le pratiche dello sport sociale".6) CEFALU' (PA) - ore 13:00 Nell'ambito del cartellone "Natale in corsia", organizzato dalla Fondazione Giglio di Cefalù, sarà in scena il recital "Antiche e nuove atmosfere natalizie".7) MAZARA DEL VALLO (TP) - Complesso Monumentale Filippo Corridoni, ore 16:00 Terza edizione del "Festival della multietnicità". Fino al 5 gennaio, organizzato nell'ambito delle manifestazioni natalizie e d'inizio d'anno promosse dall'amministrazione comunale.8) CATANIA - Teatro Massimo Vincenzo Bellini, ore 20:30 Una esecuzione del Requiem di Mozart, diretta da Gianluigi Gelmetti, inaugura la stagione sinfonica 2019 del teatro. Si replica sabato 5 gennaio alle 17.30.9) MESSINA - Teatro Vittorio Emanuele, ore 21:00 In scena lo spettacolo "Bells and spells", diretto ed ideato da Victoria Thierrée Chaplin, figlia di Charlie Chaplin. Con Aurélia Thierrée, figlia di Victoria, e Jaime Martinez Fino al 6 gennaio.10) PALERMO - Blue Brass, ore 21:30 Concerto della sassofonista Carla Restivo per il ciclo dedicato alla rassegna Brass at Spasimo della Fondazione The Brass Group.(ANSA)