che hanno ispirato l’associazione ambientalista sono sacrosante. Il M5S, dopo la sanatoria di Ischia e con questa scelta affarista di Bagheria, dimostra di fregarsene altamente dell’ambiente e dimostra di non voler investire sulla bellezza. Ricordo tra l’altro, la nostra denuncia all’anticorruzione, perché è vergognoso che il sindaco e una deputata nazionale pentastellata decidano, in palese conflitto di interesse, di fare affari sulle spalle dei bagheresi”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone, che stamattina insieme ad una delegazione dem si è recato al sit-in promosso da Legambiente per chiedere la demolizione dell’ecomostro del Sarello ad Aspra, acquistato all’asta da una società che ha tra i soci il sindaco di Bagheria, il grillino Patrizio Cinque, e la deputata pentastellata Caterina Licatini, componente della commissione Ambiente alla Camera. In delegazione con Davide Faraone anche il deputato Pd, Carmelo Miceli, il capogruppo del Pd al Comune di Palermo, Dario Chinnici, il presidente della quarta circoscrizione del capoluogo siciliano, Silvio Moncada e altri esponenti dem.