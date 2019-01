Momenti di paura ieri per la notizia del ricovero in ospedale di Diego Armando Maradona. L'ex Pibe de Oro è stato preso in cura dai medici della clinica Olivos, nella zona nord di Buenos Aires, per un'emorragia gastrica, ma dimesso poi quasi subito. E oggi su Facebook ha tranquillizzato i suoi fan: 'mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, che sto bene'.