e rischia di farsi del male. Il primo cittadino deve trattare i palermitani alla stregua degli stranieri”. Lo dice il coordinatore palermitano di Fratelli d’Italia Mimmo Russo.- chiede Russo - Mettiamo il caso di chi esce dal carcere e non ha una famiglia: non ha nemmeno un domicilio e va girovagando tra gli uffici comunali. La signora Ilenia La Barbera, occupante di una casa in via Quintino Sella, ha la residenza lì ma non le rinnovano il documento perché abusiva. Tempo fa ho sposato una coppia: lui occupante abusivo, lei in dolce attesa. Ebbene, a lei e al bambino non è stata data la residenza e risultavano dimorare in auto; inoltre neanche avevano diritto all’Isee e quindi al bonus bebè, proprio perché senza residenza”.può essere rimosso se non applica la legge. Le leggi si applicano a tutti, i cittadini devono pagare le tasse e le case abusive vanno abbattute, ma questo vale anche per lui che, come sindaco, deve rispettare per primo la legge”.