PALERMO - Neve e gelo stanno provocando disagi alla circolazione sulle strade siciliane. La statale Palermo Agrigento è chiusa per i mezzi pesanti nei pressi di bivio Manganaro, nella zona di Lercara Friddi; le auto possono circolare ma solo con le catene. Gelate sull'autostrada Palermo Mazara del Vallo, nella zona di Segesta, e sulla statale Caltanissetta Agrigento. Svincoli impraticabili sulla scorrimento veloce per Sciacca, nei pressi di Giacalone. L'Anas è in azione per liberare le strade dalla neve. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le auto rimaste bloccate dalle neve nella zona di Gratteri, Borgetto, Collesano, Giardinello, Camporeale, Termini Imerese e Caccamo. Alcuni alberi sono caduti sulla statale 113 a Bagheria e nei pressi dello svincolo di Sciara. Ieri sera un incidente causato dall'asfalto gelato nei pressi dello svincolo per Carini ha bloccato per ore l'autostrada che collega l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, in direzione del capoluogo siciliano. Si sono formate lunghe code. Anche in aeroporto qualche disagio per la neve; alcuni voli sono partiti e arrivati in ritardo. In prefettura a Palermo da ieri è attivo il comitato operativo per la viabilità per coordinare tutti gli interventi che si rendono necessari a causa delle condizioni meteo avverse.

In nottata la neve è caduta sulle sette isole Eolie. Si sono svegliate ammantate di bianco le cime di Vulcano, Stromboli e Salina, ma i fiocchi sono arrivati anche a Lipari. A Stromboli il vulcano è in attività, con esplosioni di fuoco. I collegamenti marittimi continuano ad essere difficoltosi per il mare ancora molto mosso, forza 6-7. Vulcano, Lipari e Salina sono collegate con Milazzo. Le altre isole da tre giorni sono isolate. Il maltempo ha colpito un po' tutta la Sicilia, con temperature che sulla costa sono di qualche grado sopra lo zero. Anche le colline attorno a Palermo sono imbiancate e ieri sera in città si è posato un sottile strato di neve.Il peggioramento, dalla notte scorsa, delle condizioni meteorologiche, ha reso problematica la circolazione ferroviaria in Sicilia. Per le intense nevicate in atto, sulla linea Palermo-Catania la circolazione è sospesa fra Caltanissetta e Lercara diramazione, mentre è ripresa alle 9.00 fra Catania e Caltanissetta. La percorrenza dei treni è limitata fra queste due stazioni. Al momento è interrotta anche la Gela-Canicattì-Caltanissetta. A causa della contemporanea impraticabilità delle strade extraurbane, che rende difficoltoso anche l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), non è stato possibile attivare un servizio sostitutivo con autobus. Traffico rallentato, invece, sulla Palermo-Agrigento, con ritardi fino a 40 minuti. Soppressi, in mattinata, due treni regionali. Attivato il numero verde gratuito 800892021. Fs Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando trenitalia.com, rfi.it, ascoltando FsNews Radio, o collegandosi a @fsnews_it, il profilo Twitter di Fs.E' emergenza neve in provincia di Catania dove, dalla notte scorsa, le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono impegnate per intervenire su buona parte del territorio a causa di situazioni critiche e di pericolo causate dalle nevicate e dalle temperature particolarmente rigide delle ultime 24 ore. Dalla serata di ieri a oggi sono stati portati a termine oltre 30 interventi di soccorso per automobilisti in difficoltà, o finiti fuori strada dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, o coinvolti in incidenti stradali a causa del manto stradale ghiacciato o ricoperto di neve. In nottata sono state soccorse anche persone che non riuscivano a uscire dalla propria abitazione a causa della neve. Tra i comuni maggiormente colpiti anche quelli danneggiati dal sisma di Santo Stefano, di magnitudo 4.8 sull'Etna, come Santa Venerina, Zafferana Etnea e Acireale. Altre zone interessate dal maltempo sono quelle di Calatabiano, Linguaglossa, Mascali, Piedimonte Etneo, San Pietro Clarenza, Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. Ad Adrano è in corso un intervento della squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco per un incidente stradale autonomo di un autoarticolato che trasportava una gru e che si è ribaltato in via Solicchiata, in corrispondenza dell'imbocco della SS121 in direzione Catania. In mattinata e' stato attivato anche il Centro di coordinamento dei soccorsi nella Prefettura di Catania.Tetti e strade innevate anche Taormina. Nella Città del Centauro la notte scorsa si è registrata una copiosa caduta di neve con un manto che ha ricoperto tutta la Perla della Ionio. Completamente imbiancato anche il Teatro Antico, che rende ancora più particolare il suo spettacolare panorama sul mare e sull'Etna in eruzione. Innevate anche le alture di Castelmola. Al momento non si registrano difficoltà alla circolazione stradale.