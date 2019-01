PALERMO- La Sicilia è stretta in una morsa di gelo ed è logico affidarsi al meteo per sapere che tempo farà.

Domenica temperature in ulteriore rialzo, ma lunedì il freddo tornerà ad aumentare e da martedì un nuova perturbazione colpirà l'Italia, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Sono le previsioni del Centro Epson Meteo. "L'ondata di freddo che ha colpito con maggiore intensità le regioni meridionali si sta attenuando - spiegano i meteorologi - Lunedì l'Italia verrà di nuovo influenzata da un impulso di aria fredda proveniente dai Balcani che determinerà effetti minori rispetto a quelli osservati nei giorni scorsi. Nei primi giorni della prossima settimana la situazione cambierà nuovamente a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico, a cui farà seguito la formazione di una circolazione ciclonica nei pressi della penisola italiana. Il tempo probabilmente resterà instabile e invernale su molte aree del centro sud, mentre al nord, riparato dalle Alpi, continueranno a mancare precipitazioni di rilievo". La nuova perturbazione, continua il Centro Epson Meteo, "sarà accompagnata da una circolazione di bassa pressione che, nella parte centrale della settimana, stazionerà nei pressi della nostra penisola. Di conseguenza, il tempo resterà instabile soprattutto al Sud, sulle Isole e sul versante adriatico. Le temperature diminuiranno nuovamente consentendo nevicate fino a quote collinari sulle regioni centro-meridionali. Al Nord, per la protezione dall'arco alpino, non accenna a terminare la lunga fase priva di precipitazioni significative". Oggi, una giornata di disagi e di eventi legati al maltempo che qui riassumiamo.

Emergenza neve in provincia di Catania dove, dalla notte scorsa, le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono impegnate per intervenire su buona parte del territorio a causa di situazioni critiche e di pericolo causate dalle nevicate e dalle temperature particolarmente rigide delle ultime 24 ore. Dalla serata di ieri a oggi sono stati portati a termine oltre 30 interventi di soccorso per automobilisti in difficoltà, o finiti fuori strada dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, o coinvolti in incidenti stradali a causa del manto stradale ghiacciato o ricoperto di neve. In nottata sono state soccorse anche persone che non riuscivano a uscire dalla propria abitazione a causa della neve. Tra i comuni maggiormente colpiti anche quelli danneggiati dal sisma di Santo Stefano, di magnitudo 4.8 sull'Etna, come Santa Venerina, Zafferana Etnea e Acireale. Altre zone interessate dal maltempo sono quelle di Calatabiano, Linguaglossa, Mascali, Piedimonte Etneo, San Pietro Clarenza, Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

Un'enorme frana si è verificata sotto il centro abitato di Castelmola, collina a nord di Taormina, nel Messinese. Grossi sassi, a causa del maltempo, sono precipitati sulla strada provinciale, che è l'unica di via di accesso al paese che rischia di rimanere isolato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. "Per i lavori di consolidamento del costone - spiega il sindaco Orlando Russo - sono stati stanziati da tempo 1,5 milioni di euro, fondi ancora fermi per la burocrazia della pubblica amministrazione. E noi rischiamo di rimanere isolati...".

In nottata la neve è caduta sulle sette isole Eolie. Si sono svegliate ammantate di bianco le cime di Vulcano, Stromboli e Salina, ma i fiocchi sono arrivati anche a Lipari. A Stromboli il vulcano è in attività, con esplosioni di fuoco. I collegamenti marittimi continuano ad essere difficoltosi per il mare ancora molto mosso, forza 6-7. Vulcano, Lipari e Salina sono collegate con Milazzo. Le altre isole da tre giorni sono isolate. Il maltempo ha colpito un po' tutta la Sicilia, con temperature che sulla costa sono di qualche grado sopra lo zero. Anche le colline attorno a Palermo sono imbiancate e ieri sera in città si è posato un sottile strato di neve.Una pensionata di 90 anni di Butera (Cl) è morta per infarto su un'ambulanza del 118, rimasta bloccata dal ghiaccio e dalla neve, sulla strada provinciale durante il tragitto verso l'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela (Cl). L'anziana era stata già sottoposta a massaggio cardiaco per un primo malore. Quando un tratto di strada ghiacciata ha costretto l'autista dell'ambulanza a fermarsi per montare le catene nelle ruote sarebbe sopravvenuta una seconda crisi cardiaca.