Al culmine di un gioco in casa, sembra per uno scatto d'ira improvviso, un ragazzo poco più che 14enne ha accoltellato a morte il padre. E' successo ieri sera, intorno alle 22 e l'uomo, sui 55 anni, italiano e residente in provincia di Ravenna, è stato portato immediatamente all'ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi.