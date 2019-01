PALERMO - "Palermo è in emergenza totale, ma il suo sindaco Orlando è impegnato a fare la superstar televisiva strade sporche, periferie abbandonate, trasporto pubblico a macchia di leopardo, sversamento delle reti fognarie, illuminazione inefficiente, scuole non sicure, emergenza abitativa e occupazionale". Lo afferma Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia.

in continua emergenza, in pratica, - aggiunge - in codice rosso su tutto. Ma il suo sindaco preferisce scappare e distrarre le masse strumentalizzando i diritti umani, polemizzando con il Ministro Salvini e stendendo tappeti ad altri personaggi politici che dovrebbero essere a lui ideologicamente incompatibili". "La mia storia e il mio impegno da sociologo - dice - mi hanno sempre visto schierato dalla parte delle persone più deboli a prescindere dagli orientamenti religiosi e dal colore della pelle. Orlando cerca solo visibilità e posizionamento politico e questo è ormai chiaro a tutti. Credo che in cuor suo, auspichi che Salvini lo rimuova, per renderlo martire e porre fine ad un'esperienza amministrativa che rischia ormai di finire a coda di topo, rendendolo così libero di scappare per candidarsi magari alle elezioni Europee. Non si confondono quindi diritti umani e logiche politiche, i primi sono inviolabili, rispetto alle seconde invece, personalmente, rimango coerente alla linea del centro destra nazionale contro ogni inciucio con la sinistra". "Dunque - conclude il parlamentare - sono assolutamente contrario a livello regionale in Sicilia a qualsiasi accordo sottobanco che passi attraverso il sindaco Orlando e il Pd". (ANSA).