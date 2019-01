E' uno dei senzatetto che in piazzale Ungheria ha trovato rifugio ormai da più di un anno, insieme ad altre quattro persone, tra cui un giovane bengalese ed un ghanese.. Sotto i portici in cui continua il viavai di chi lascia un fiore o un messaggio per l'uomo che è stato massacrato per 25 euro, disperazione e paura camminano insieme. "Dopo quella violenza - prosegue un altro senzatetto - si sono spostati qui coloro che dormivano in piazza San Francesco di Paola e piazza Sant'Oliva. C'è anche un uomo, credo sia serbo, con il quale non riusciamo a comunicare, ma stare con noi, probabilmente, lo fa sentire al sicuro"."Quel ragazzino lo vedevamo spesso - racconta il giovane bengalese, a Palermo da cinque anni - ma non era l'unico a disturbarci. Fino a pochi giorni fa, un altro gruppo ha cominciato ad insultarci, a tirarci delle pietre".. "L'unione fa la forza - aggiunge dal suo giaciglio nei pressi di via Mariano Stabile un clochard di 60 anni -. Stare insieme ci aiuta ad avere meno paura, ma i rischi sono altissimi. Io prima dormivo alla stazione centrale, ma una notte sono stato preso a calci da due giovani, senza motivo. Non avevo niente, non ho mai avuto nulla, ma la violenza non ha risparmiato neanche me".Quattro le aggressioni ai clochard avvenute negli ultimi anni nella stessa zona, in un caso un gruppo di balordi ha gettato della benzina sul volto e sulle mani di un uomo che stava dormendo dotto i portici. Un altro è stato picchiato e rapinato di pochi spiccioli, mentre risale soltanto a due anni fa l'incendio di cartoni e coperte utilizzate dai senzatetto. Qualcuno ha appiccato il rogo nei pressi di via Mariano Stabile, seminando il panico tra chi trova rifugio nella zona.. Qui conosciamo la maggior parte di queste persone, sono innocue, non disturbano nessuno, Aldo non chiedeva nemmeno l'elemosina. Non ci si può ricordare di loro soltanto in inverno, i rischi ci sono tutti i giorni dell'anno".